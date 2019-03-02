الرياضيون يشاركون الدفاع المدني باليوم العالمي بعنوان “سلامة الأطفال غايتنا – كاشف الدخان لك أمان”

الرئيسية رياضة الرياضيون يشاركون الدفاع المدني باليوم العالمي بعنوان “سلامة الأطفال غايتنا – كاشف...
أنحاء – عادل رشيد :
شارك الرياضيون في اليوم العالمي للدفاع المدني والتي تهدف الى توعوية المجتمع ووضع جهاز كاشف الدخّان والحرائق للحد من الحرائق التي تترتب عليها خسائر بشرية ومادية ولتجنب مخاطر الحرائق والاختناق من الدخان من الخسائر البشرية.
وشهد لقاء الهلال والفيصلي اثناء دخول اللاعبين لأرضية الملعب حمل لافتة تحمل شعار ( سلامة الأطفال غايتنا ) ضمن مباريات الجولة ٢٢ من مسابقة كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بتفوّق الهلال ٢-١ فيما شارك عدد من الأطفال اثناء نزول اللاعبين لأرضية الملعب وأداء النشيد الوطني السعودي برفع تلك اللافته وفي نفس السياق شارك لاعبو الأهلي والاتحاد اليوم العالمي للدفاع المدني والذي انتهى بالتعادل الإيجابي ١-١ وبحضور عدد من الأطفال مرتدين زي الدفاع المدني وتم رفع لافتة تحمل شعار ( كاشف الدخّان لك أمان ) .