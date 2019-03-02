العثور على شاب متوفَّى وسط نفود “جبة” شمال حائل

عثر مواطن أمس على شاب متوفَّى على بُعد أمتار من مركبته في نفود جبة (80 كلم شمال حائل).
حيث تعرضت مركبة من نوع جيب شاص للانقلاب، وبوقوف المواطن على الحادث تبيَّن وجود شاب متوفَّى بالقرب من مركبته، وقد سقط منها بعد أن هوت من منحدر عميق؛ فأبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادث.
وبتفتيش المركبة وُجد “مفرش نوم”، و”عزبة”؛ ما يدل على أن الشاب عزم على التنزه بالمنطقة التي يكثر فيها حاليًا البحث عن الكمأة، وقد لا يجيد معرفة تضاريس المكان؛ الأمر الذي تسبب بعد قضاء الله بأن تهوي مركبته من أعلى لأسفل الكثبان الرملية.
وقد أُقيمت صلاة الميت على الشاب اليوم بعد أن استلمه ذووه لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، حسب “سبق”.