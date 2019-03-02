تعرف على أسعار جوالات ايفون منذ أول إصدار عام 2007

عندما طرحت أبل أول ايفون عام 2007 كانت النسخة الأساسية (4 جيجا بايت) بسعر 500 دولارا تقريبا، وعندما طرحت الشركة ايفون XS في الخريف الماضي كان سعر النسخة الأساسية (64 جيجا) بألف دولار. ويتضح من مراجعة ايفون منذ ظهوره أن أسعاره تزداد كل عام، لكن إلى أي مدى تصل الزيادة عند وضع التضخم في الحسبان؟ نشر موقع Digg.com تقريرا بأسعار إصدارات ايفون منذ ظهوره يعرض ثمن كل جهاز بحساب قيمة الدولار في 2018، ويظهر التقرير أن الأسعار تزداد بشكل مستمر لكن الإصدارات غير فئة “بلس” ظلت شبه ثابتة حتى ظهور ايفون X. وقد بيع ايفون 8 بزيادة نحو 110 دولارات فقط عن اول ايفون بينما قفز ايفونX أكثر من 400 دولار، وأيضا ايفون XR الاقتصادي لا يزال أغلى من ايفون 8. الأسعار المذكورة هي المعلنة بالسوق الأمريكي وتختلف في الأسواق الخارجية وفقا للنقل والرسوم بكل بلد.

أول ايفون طرح في عام 2007، وبيع بسعر 605 دولارات. ايفون 3G عام 2009 بسعر 700 دولار تقريبا. ايفون 4 عام 2010 بسعر 700 دولار تقريبا. ايفون 5 عام 2012 بنحو 710 دولارات. ايفون 5C عام 2013 بسعر 584 دولارا. ايفون 6 وصدر في عام 2014 سعر 688 دولارا. ايفون 6 Plus عام 2014 بسعر 784 دولارا. ايفون 6S عام 2015 بسعر 689 دولارا. ايفون 6S Plus عام 2015 بسعر 783 دولارا . ايفون 7 عام 2016 بسعر 679 دولارا. ايفون7 Plus عام 2016 بسعر 804 دولارات. ايفون8 عام 2017 بسعر 715 دولارا. ايفونX عام 2017 بسعر 1022 دولارا. ايفونXS عام 2018 بسعر 1000 دولار.