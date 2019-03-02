توقعات بقمة أمريكية صينية نهاية مارس لتوقيع اتفاق تجارة بين البلدين

قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو: إنَّ من المرجح أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة في فلوريدا قبل نهاية الشهر مع نظيره الصيني شي جينبينج؛ لتسوية جوانب رئيسية لاتفاق تجاري.
وفي مقابلة على قناة «فوكس بزنيس» قال كودلو: إنَّ الزعيمين قد يوقعان اتفاقًا تجاريًا بين أكبر اقتصادين في العالم، عندما يلتقيان في مار ألاجو منتجع ترامب في فلوريدا.
وقال: إنه «لم يتم بعد التثبت تمامًا من ذلك.. لكن أعتقد أنه يمكنكم توقع ذلك».
وأشاد كودلو بالتقدم الأخير في سلسلة مفاوضات جرت بين وفدي الصين وأمريكا ما دفع ترامب مطلع الأسبوع لتأجيل فرض رسوم جديدة على السلع القادمة من بكين إلى أجل غير مسمى.
وذكر كودلو أنها «ثورة فعلية» في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، متعهدًا بأن تشمل الاتفاقية إجراءات حماية نافذة. وقال: إنه إذا انتهكت الصين الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية.
وقال كودلو في مقابلة أخرى هذا الأسبوع: إنَّ الصين ستوافق على خفض الدعم الحكومي لكيانات القطاع الخاص.
وأضاف كودلو لقناة «سي إن بي سي» يوم الخميس: «يجب أن أخبركم أن التقدم كان رائعًا. ويجب أن نسمع من الجانب الصيني. نسمع من الرئيس شي ومكتبه السياسي بالطبع. لكن أعتقد أننا نتجه نحو إبرام اتفاق تاريخي رائع».
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أصدر إخطارًا، أمس الجمعة، بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقالت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري: إنه من المقرَّر أن ينشر الإخطار في السجل الاتحادي يوم الثلاثاء القادم .
وأضافت أنَّ الإخطار يقول: إنه لم يعد من الملائم زيادة الرسوم الجمركية بالنظر إلى تقدم في المفاوضات منذ ديسمبر كانون الأول 2018.
وكان من المقرَّر أن يبدأ سريان زيادة الرسوم الجمركية من 10 % إلى 25 %، في أول يناير كانون الثاني، لكن بعد محادثات إيجابية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قررت إدارة ترامب تمديد تلك المهلة 90 يومًا.
وتعليقًا على التقدم في المحادثات مع المفاوضين الصينيين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد: إنّه سيؤجل مجددًا الزيادة في الرسوم الجمركية.
وقال الإخطار: إنَّ معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في سبتمبر أيلول 2018 سيبقى عند 10 % حتى إشعار آخر.ش