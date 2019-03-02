فيديو | رجل أمن كويتي يسيطر على شخص في وسط شارع عام.. ويهدد بقتله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لرجل أمن كويتي لحظة القبض على أحد المطلوبين الأمنيين بحسب ما ذكره النشطاء .
وأظهر الفيديو رجل الأمن وهو يسيطر على المطلوب الأمني ، حيث طرحه أرضاً ثم قام بتثبيته بإحدى يديه حتى لا يستطيع التحرك ، وفي اليد الأخرى يهدده بالسلاح .
وخلال الفيديو ينادي الشخص المقبوض عليه والدته ويقول أنه لم يفعل شيء ، فيما يسمع صوت الأم وهي تصرخ ، ليقول له رجل الأمن لا تتحرك .
وفي نهاية الفيديو يأتي أحد الأشخاص لرجل الأمن ، فيما يبدو أنه يستفسر عن سبب القبض على الشخص الملقى على الأرض ، ليطالبه رجل الأمن بالانصراف.