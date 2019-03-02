في الوقت القاتل.. الوحدة يلحق بالباطن

حفر الباطن – نواف الحازمي
تمكن نادي الوحدة من تحقيق التعادل مع مضيفه نادي الباطن في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي الباطن في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وبعد شوط أول سلبي تمكن الباطن في الشوط الثاني من احراز هدف التقدم فى الدقيقة 80 عبر اللاعب زيد العونلي.
وفي الوقت بعد الضائع استطاع الوحدة من إدراك هدف التعادل عن طريق عصام الجبالي بضربة جزاء عند الدقيقة 93 قبل أن يطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.
وبهذا التعادل يحتل نادي الباطن المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة وفي المقابل يحتل نادي الوحدة المركز السادس برصيد 35 نقطة.
لقاء الباطن القادم ضد الفتح ويواجه الوحدة نظيره الهلال في الرياض ضمن الجولة 23.