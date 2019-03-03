آرت دبي يعلن عن البرنامج التفصيلي لنسخة 2019 من المعرض

أنحاء – عامر هلابي :
يترقب رواد الساحة الفنية افتتاح آرت دبي 13 لأبوابه قريباً تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل كتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث سيفتح المعرض العالمي أبوابه في الفترة بين 20 و 23 من مارس 2019 على أرض مدينة جميرا في دبي بمشاركة أكثر من 90 معرضاً و500 فنان و40 بلداً من حول العالم.
وتتضمن الهيكلية الجديدة للمعرض أربعة قاعات عرض رئيسية متكاملة لتوفر لمرتاديها تجربة فنية عميقة وفرصة تواصل فريدة مع فنانين ومعارض من الاسواق الجديدة. ويسلط التصميم الجديد للمعرض الضوء على قاعات كونتمبراري للفن المعاصر في قلب الحدث تجاوره قاعات مودرن للفن الحديث لتوفر للزائرين فهماً راقياً للتاريخ الفني في المنطقة.