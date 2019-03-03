الرئيسية رياضة تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضواً بتنفيذي الأوليمبي الآسيوي
الرياض – نواف الحازمي
زكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الهيئة العامة للرياضة ليصبح عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيساً للجنة التعليم للأعوام الأربع المقبلة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد غرد في حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: سعدت خلال اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي بالعديد من اللقاءات مع قيادات العمل الأولمبي والاطلاع على تجارب نوعية متميزة سنستمر في التعاون مع اللجان الأولمبية القارية والدولية بما يسهم في تحقيق مصالح رياضة وطننا ويحقق أهدافنا نحو صناعة حضور أولمبي يتناسب مع المملكة وقدرة أبنائها”.
يذكر أن الشيخ أحمد الفهد الصباح هو رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي لمدة أربع سنوات قادمة بالتزكية.