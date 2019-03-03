فيديو | مشهد صادم.. طلاب مغاربة يتعاطون المخدرات داخل الفصل

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب، داخل أحد الفصول الدراسية، يقوم خلاله تلاميذ بتقطيع العشبة المخدرة التي تتحول فيما بعد إلى حشيش، وذلك أثناء شرح المعلمة الدرس على السبورة.
وأبان مقطع الفيديو تلميذين أحدهما يمسك السنبلة المخدرة والآخر يقوم بتقطيعها على لوح مخصص لذلك باستعمال سكين متوسطة الحجم، كل ذلك بزهو وسعادة أمام عدسة هاتف صديقهم الثالث الذي بدوره يوثق المشهد.
واستنكر النشطاء في المغرب ما ورد في الفيديو، وطالبوا بمعاقبة التلاميذ الذين لم يحترموا تواجدهم في الفصل الدراسي، وتعاطيهم لمادة مخدرة في المدرسة.