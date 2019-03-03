محافظ بدر يرعى حفل اليوم العالمي للدفاع المدني

بدر – عبدالرحمن المحمادي :
رعى سعادة محافظ بدر الاستاذ خالد الضويان صباح اليوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٦/٢٦ – ٢٠١٩/٣/٢ حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( سلامة الأطفال غايتنا ) بمقر ادارة الدفاع المدني بمحافظة بدر وتدشين المعرض المصاحب و فعاليات هذه المناسبة و الحملة التثقيفية الاعلامية للتعريف باهمية كاشف الدخان تحت شعار كاشف الدخان لك امان، وبمشاركة الجهات الحكومية و الخاصة.
وقد اوضح مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة بدر العقيد طارق الشريف ان الفعاليات تشمل استعراض أليات الدفاع المدني و مشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة مؤكداً ان شعار هذا العام يركز على فئة غالية على قلوبنا وهم اطفالنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة او المرافق العامة التي يرتادها الأطفال داعياً جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين الاهتمام بسلامة الأطفال و الاخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل مايساهم بحمايتهم من المخاطر بأذن الله و زيارة المعرض المصاحب للفعاليات والذي يشمل على جناح للدفاع المدني و أجنحة آخرى للجهات الحكومية ويتضمن المعرض مسرحا عام بالإضافة الى توزيع النشرات و البروشورات التوعوية والهدايا وأقامة المسابقات الثقافية و القاء المحاضرات بالمدارس والكليات.