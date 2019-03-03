محافظ ينبع يرعى حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

ينبع – عبدالرحمن المحمادي :
رعى سعادة محافظ ينبع الاستاذ سعد بن مرزوق السحيمي صباح اليوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٦/٢٦ – ٢٠١٩/٣/٢ حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( سلامة الأطفال غايتنا ) بمقر المحافظة وتدشين فعاليات هذه المناسبة و تدشين الحملة التثقيفية الاعلامية للتعريف باهمية كاشف الدخان تحت شعار كاشف الدخان لك امان .
وبمشاركة الجهات الحكومية و الخاصة من الشركات الصناعية و القطاع الخاص .
وقد اوضح سعادة مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي ان الفعاليات تشمل استعراض أليات الدفاع المدني و مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية بالمحافظة مؤكداً ان شعار هذا العام يركز على فئة غالية على قلوبنا و بمجتمعنا وهم اطفالنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو مدن الألعاب او المرافق العامة التي يرتادها الأطفال داعياً جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين الاهتمام بسلامة الأطفال أيا كان موقعهم و الاخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل مايساهم بحمايتهم من المخاطر بأذن الله و زيارة المعرض المصاحب للفعاليات بمجمع الدانة مول بينبع الصناعية والذي يشمل على جناح للدفاع المدني و أجنحة آخرى للشركات والدوائر الحكومية ويتضمن المعرض مسرحا عام بالإضافة الى توزيع النشرات و البروشورات التوعوية والهدايا وأقامة المسابقات الثقافية و القاء المحاضرات بالمدارس والكليات.