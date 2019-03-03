الرئيسية الشركات موبايلي تبني شبكتها السحابية الخاصة مستفيدة من حلول إريكسون وهواوي السحابية
أنهت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، بناء الشبكة السحابية الخاصة بها، بالتعاون مع شركتي اريكسون وهواوي، مما يسهم في مرونة الشبكة وسرعة تنفيذ الخدمات الجديدة بما ينعكس إيجابا على تجربة العملاء والمستفيدين.
وتسهم الحلول السحابية في تطوير بنية الشبكة، لتتمكن من دمج بعض الوظائف وتوزيعها من أجل توفير المرونة والكفاءة وخفض زمن نقل البيانات، إضافة إلى المساهمة في جاهزية شبكة موبايلي الأساسية لتقنية الجيل الخامس وارتقائها لتبني تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT.
وفي تصريح له أكد المهندس مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي، أن الحلول السحابية ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الجديدة للشبكة للمساعدة في تحسين الإنتاجية والكفاءة، موضحا أن سحابة الاتصال توفر بنية أساسية جاهزة لتقنية الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء IoT والتي سوف تخدم العملاء في المؤسسات بشكل خاص.
وأوضح أن عملاء موبايلي سيحصلون على مزايا عديدة، مثل تقليل زمن نقل البيانات وحلول الشبكة الرأسية المخصصة وتوزيع مثالي للإمكانيات الأساسية للشبكة.
تجدر الإشارة إلى أن موبايلي تواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تدعيم بنيتها التحتية بأحدث التقنيات المتطورة وذلك لمواكبة النمو المستقبلي المتوقع على خدماتها بشكل عام وخدمات البيانات بشكل خاص.