استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال 10 آخرين في القدس

استُشهد مواطنان فلسطينيان اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب ثالث بجروح، بدعوى دهس جنود، عند مدخل قرية كفر نعمة الواقعة، غرب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب ثلاثة فلسطينيين، استشهد اثنان جراها على الفور، فيما أصيب الثالث بجروح وصفت بالطفيفة.
من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، عشرة فلسطينيين على الأقل من محافظة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين ، وذلك عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت فلسطينياً من بلدة العيسوية إضافة إلى فلسطيني من البلدة القديمة وآخرين من بيت عنان شمال غرب القدس وبلدة بدّو شمال غرب القدس، وتم تحويلهم إلى مراكز اعتقال وتوقيف في المدينة.