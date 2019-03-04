الأهلي يعلن قائمته الأسيوية

أنحاء – نواف الحازمي :
أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين القائمة الرسمية التي اعتمدها المدير الفني للفريق السيد الأوروجوياني خورخي فوساتي وجاءت كالتالي:
الحراس : محمد العويس – ياسر المسيليم – باسم العطالله.
الدفاع : سعيد المولد – محمد آل فتيل – باولو دياز – علي الزبيدي – عبدالله حسون – حسين عبدالغني – معتز هوساوي – محمد الزبيدي – هاني الصبياني – فيصل دارسي – عبدالباسط هندي – أدريلان سانتوس.
الوسط : سلمان المؤشر – تيسير الجاسم – عبدالفتاح عسيري – حسين المقهوي – عبدالعزيز الشهراني – نوح الموسى – أيمن الخليف – عبدالرحمن غريب – يوسف الحربي – يحيى القرني – فراس الغامدي – عمر الزيني.
الهجوم : عمر السومة – دجانيني تفاريس – مهند عسيري.