الرئيسية رياضة الانضباط توقف شهراني الهلال وتغرم محمد بن فيصل وخوقير
الرياض – نواف الحازمي
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم 3 قرارات انضباطية، جاءت على النحو التالي:
١/ إيقاف لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة واحدة في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، وهي مباراة الإيقاف التلقائي، بعد تلقيه بطاقة حمراء، في لقاء الهلال أمام الفيصلي، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد قيامه بارتكاب مخالة اللعب العنيف، حسبما أفادت اللجنة.
إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
قرار غير قابل للاستئناف.
٢/ إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وذلك لمخالفته أحكام المادة 66 من اللائحة وتكرار المخالفة أيضا وفق ماجاء في المادة (40/1) إثر نزوله أرض الملعب بعد نهاية المباراة وذلك في المباراة التي جمعت فريقه الهلال بالفيصلي ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قرار غير قابل للاستئناف.
٣/ إلزام نائب رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وذلك لقيامه بالنزول إلى مضمار الملعب خلال فترة إحماء اللاعبين قبل بداية مباراة فريقه الوحدة مع الباطن وكذلك عملاً بالمادة (40/1) المتعلقة بتكرار المخالفة.
قرار غير قابل للاستئناف .