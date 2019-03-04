هل ترغب بالسكن في منزل جميع جدرانه وسقوفه من زجاج
في وسط حي مكتظ بالسكان
للوهلة الاولى قد يبدو ذالك جميلا لكن ماذا عن الخصوصية
في عصرنا الحالي أغلبنا يسكن ذالك المنزل
جميعنا اصبحنا مرتبطين في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ان لم تكن جميعها
تويتر, انستقرام, سناب شات….الخ
اكلنا شربنا مواقعنا صورنا حياتنا اليومية بأدق التفاصيل
هناك من يراقبك
اصبح المنزل من زجاج
طبعا لا نستطيع الاستغناء عنها ولكن هل حاولنا حفظ خصوصيتنا
هل حاولنا توعيه مجتمعناو ابنائنا بايجاباتها و سلبياتها التي لا تحصى
قيل قديما: ( ليس كل ما يعرف يقال)
وقس على ذالك