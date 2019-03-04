الرئيسية رياضة النصر يبدأ مسيرته الآسيوية بخسارة من مستضيفه الوصل
أنحاء – محمد سندي :
تمكن الوصل الاماراتي من التغلب على ضيفه النصر على ملعب ستاد زعبيل في مدينة دبي ، حيث غلب الطابع الدفاعي على مجريات الشوط الاول بإستثناء هجمة لكل فريق ، حتى تسجيل نادي الوصل هدف الفوز عن طريق مهاجمه البرازيلي فابيو ليما عن طريق ضربة جزاء في الدقيقه 62.
بعدها استفاق النادي النصرواي و فرض اسلوبه على مجريات المباراة حيث هدد المرمى الوصلاوي في اكثر من فرصة وقام بإهدارها جميعها حتى نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة حقق نادي الوصل اول 3 نقاط ليتصدر المجموعه ، في حين تذيل النصر ترتيب المجموعة.