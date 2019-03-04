الرئيسية رياضة النصر يطير لملاقاة الوصل والاتحاد يستضيف الريان آسيويًا
أنحاء – نواف الحازمي :
يعود ممثلا الوطن النصر والاتحاد للمشاركة أسيوياً بعد اخر مشاركة لهما حيث كانت أخر مشاركة للنصر في دوري أبطال أسيا عام 2016 م حيث خرج من دور المجموعات بينما كانت أخر مشاركة للأتحاد في نفس النسخة 2016 م وخرج من دور المجموعات أيضاً .
حيث يحل النصر اليوم الاثنين ضيفاً على الوصل الإماراتي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الأولى لدوري أبطال آسيا 2019.
وستقام المباراة على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل بمدينة دبي الإماراتية في تمام الساعة 6:20 مساء.
وتضم مجموعة النصر كلاً من (الوصل الإماراتي – ذوب آهن الإيراني – الزوراء العراقي).
من جهته يفتتح فريق الاتحاد مبارياته الآسيوية اليوم الاثنين أمام ضيفه الريان القطري وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.
وستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الساعة 8:35 مساء.
وتضم المجموعة الثانية كلاً من (الاتحاد السعودي – الريان القطري – لوكوموتيف الأوزبكي – الوحدة الإماراتي).