“حيلة بسيطة” لتفعيل “الوضع الليلي” في فيسبوك مسنجر

بدأت شبكة فيس بوك إطلاق ميزة “الوضع الليلي” Dark Mode لتطبيق التراسل الفوري “مسنجر” على نظامي أندرويد وآي أو إس، ورغم إتاحتها رسمياً، إلا أنها تحتاج لحيلة بسيطة لتفعيلها.