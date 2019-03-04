فيديو | مطاردة عنيفة بين سائقين على طريق بالرياض تنتهي بحادث سير.. و”المرور” يكشف مصيرهما

أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة يقود بتهور وسرعة ومراوغة؛ مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات؛ موضحاً أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.
وأظهر مقطع فيديو متداول المركبتين إحداهما من نوع “شاص” والأخرى “تشارجر” وهما في حالة مطاردة وتقوم إحداهما بإغلاق الطريق على الأخرى قبل أن يصطدما ببعضهما أكثر من مرة، ويفقد سائق “التشارجر” السيطرة على المركبة ويصطدم بالحاجز الخرساني للطريق، فيما هرب سائق المركبة الأخرى.
وتسببت المركبتين بحادث مروري في إحدى طرق الرياض، بعد قيادتهما بتهور وسرعة، وقيام أحدهما بإغلاق الطريق على الآخر.