مدير فرع وزارة العمل بالمدينة المنورة يلتقي وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي ، بمكتبه اليوم بفرع الوزارة بالمنطقة وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي السيد عمران أحمد ، وفِي بداية اللقاء رحّب المهندس عبدالله الصاعدي بالوزير عمران أحمد، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في عدد من الخدمات المقدمة للوافدين وكيفية تذليل العقبات لهم وتوفير سبل الراحة من خلال تسهيل الإجراءات وفق الأنظمة التي تسير عليها الوزارة ، موضحاً الصاعدي بأن العاملات لهن وضعٌ خاصة ويتلقن أفضل الخدمات ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.
وفِي نهاية اللقاء ودّع الصاعدي الوزير والوفد المرافق له متمنياً لهم إقامة ممتعة بطيبة الطيبة .