الرئيسية الشركات هيئة تنظيم الكهرباء: تحسن ملحوظ لمقدم الخدمة في مدة إيصال التيار
كشفت مصادر مطلعة ان الشركة السعودية للكهرباء سجلت تحسناً في مؤشر ايصال التيار الكهربائي للمشتركين الجدد في العام الماضي بلغت نسبته 14%.
وأفصح تقرير أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن ان مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد شهد تحسناً، بلغت نسبته 14%، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأرجعت المصادر هذا التحسن الى الاجراءات والتسهيلات التي قدمتها فروع ومكاتب الشركة السعودية للكهرباء في مناطق المملكة لتقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد من خلال اجراءات واضحة وميسرة.
وألمحت المصادر الى ان الشركة عمدت الى إحداث تطورات جوهرية في الاجراءات التقنية والتنفيذية تمثلت في سهولة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لإيصال الخدمة الكهربائية دون الحاجة الى مراجعة دوائر اخرى وكذلك الاستغناء عن بعض المتطلبات الثانوية.
ونجحت معظم إدارات وفروع الشركة خلال العام الماضي في تحقيق قفزة كبيرة في مستوى ايصال الخدمة للمنشآت الجديدة نتيجة الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الشركة في هذا المجال.
وقالت المصادر ان هذا التحسن يعود ايضا الى التنسيق الدائم بين الشركة وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج في سبيل تسهيل الإجراءات على المشتركين، اضافة الى تنفيذ الشركة لاجراءات تنظيمية اتخذتها الهيئة في سبيل تحسين مؤشر الخدمات وتحفيز الشركة لتقليص مدة الايصال.