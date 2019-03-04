وزير الاتصالات: 40% من مكونات أجهزة الجوال تصنع بالمملكة

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن 40% من مواد تصنيع الهواتف الذكية تم إنتاجها في المملكة.
وأبان السواحة خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2019، الذي عقد في إسبانيا، أن 95% من الهواتف الذكية المعروضة في قاعة المؤتمر تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية، لافتا إلى أن شركة “آرم” المصنعة للمعالجات، يملكها “سوفت بنك” وصندوق الرؤية السعودية، وأن 40% من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف، تنتجها شركة “سابك” وهي ثاني أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم.
وأضاف أن 100 مليار دولار أودعت في صندوق الرؤية مايجعله أكبر صناديق التقنية الموجودة في العالم، مبيناً أن 10% من التجارة العالمية اليوم رقمية وتأتي المملكة ضمن أكبر 10 دول في مجال التجارة الإلكترونية، وتعتبر من أسرع الفرص نمواً في مجال التجارة والتبادل التجاري الرقمي.
ولفت إلى أن المملكة تمضي مسرعة في مجال تعزيز الحكومة الرقمية، مستشهدا بتطبيق “صحتي” للرعاية الصحية، الذي قدم خلال عام 1.4 مليون استشارة طبية، ما قلل من مدة الانتظار، وساهم في تقليل معامل الخطأ البشري حتى 80%، وأشار إلى أنه في المملكة تستطيع خلال دقائق عبر الهاتف التقديم على ترخيص تجاري والحصول عليه خلال يوم، ويمكن إعطاء توكيل رقمي عبر الهاتف.