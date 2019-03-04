وفاة وإصابة 7 معلمات في حادث مروع بالقويعية

تعرضت سيارة معلمات لحادث سير صباح اليوم الإثنين على طريق الرين – بيشة بالقويعية، وهن في طريقهن للعمل بمدارسهن، ما تسبب في مصرع 3 منهن وإصابة الرابعة.
وأوضحت إدارة تعليم القويعية في بيان لها أن الحادث وقع إثر اصطدام مركبة المعلمات بمركبة قادمة وجها لوجه أثناء ذهابهن للعمل في مدرسة كتنه ومدرسة الرقمية بقطاع الحصاة ومجمع الرقمية.
وقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاث منهن وإصابة الرابعة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفى الرين العام، وتابع الحادث بمستشفى الرين مدير مكتب التعليم بالرين شالح بن سفران.
ووجّه مدير التعليم بمحافظة القويعية المسؤولين بمكتب التعليم بالرين بمتابعة إكمال إجراءات المعلمات المتوفيات والمعلمة المصابة وتقديم ما تحتاجه أسرهن.