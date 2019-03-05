الأهلي يطيح بسد قطر ويحقق انتصاره الآسيوي

أنحاء – عادل رشيد
تغلّب النادي الأهلي السعودي على ضيفة السد القطري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة (الجوهرة) في الجولة الأولى ضمن مباريات دوري ابطال آسيا 2019 م.
وشهدت مجريات الشوط الأول استحواذ أهلاوي بنسبة ٥١٪ وبعد عدّت محاولات يتحصل النجم عمر السومة على ركلة جزاء في الدقيقة ٣٢ من زمن المباراة ليحرز منها الهدف الأوّل للأهلي، بعد ذلك سنحت عدد من الفرص للسد القطري ولم يحسن مهاجموه استغلالها لتنتهي الحصّة الأولى بتقدّم الأهلي ١-٠
ليستكمل اللقاء في الشوط الثاني برغبة السد القطري لإحراز هدف التعادل ليقف دفاع الأهلي وحارسه سداً منيعا في وجه هجوم السد، وبعد مرور ٧٦ دقيقة يضيف النجم السوري عمر السومة الهدف الثاني من رأسية رائعة ليحقق الأهلي انتصاره الآسيوي الأوّل ويتصدّر مجموعته برصيد ٣ نقاط.