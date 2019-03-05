بهدف الشلهوب.. فاز الزعيم وحقق المطلوب

أنحاء – نواف الحازمي
حقق الهلال السعودي فوزاً مهماً على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة1-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا في المباراة التي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين اليوم الثلاثاء.
وكانت أول فرص الهلال عن طريق كارلوس إدواردو الذي أهدر فرصة محققه للتسجيل في الدقيقة 4 تصدى لها حارس العين خالد عيسى على خط المرمى .
وفي الدقيقة 6 أضاع غوميز فرصة أخرى بعد أن واجه مرمى العين وسدد الكرة بيسراه ذهبت جوار القائم الأيسر لمرمى عيسى.
في الدقيقة 12 سدد ديجينك كرة على مشارف منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى العيناوي .
وعند حلول الدقيقة 14 أضاع قوميز فرصة خطيرة بعد ان عرض إدواردو بقدمه كرة لغوميز لعبها برأسة مرّت بمحاذاة القائم .
لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .
في الشوط الثاني انفرد كارلوس إدواردو بمرمى العين بعد تمريرة جميلة من غوميز ليلعب الكرة أرضية تصدى لها القائم د49.
وعند الدقيقة 51 سدد إدواردو كرة على الطائر ارتطمت بعارضة المرمى وعادت إلى غوميز سددها قوية خارج الملعب وقبل ذلك كان في موقع تسلل .
الدقيقة 55 يسدد إدواردو كرة على مشارف منطقة الجزاء قوية تصدى لها الحارس عيسى .
الدقيقة 66 ومن هجمة منسقة مرر كنو كرة ساقطة للبريك الذي توغل داخل لمنطقة ومررها للشلهوب الذي سددها بيسراه داخل المرمى العيناوي كهدف هلالي ليحتفل بعدها على طريقة البرازيلي بيبتو احتفاءً بقدوم مولود له صباح اليوم .
وفي الدقيقة 90 أشهر الحكم بطاقة حمراء لمدافع العين اسماعيل أحمد بعد عرقلته لياسر الشهراني على مشارف منطقة الجزاء.
الدقيقة 93 كادت أن تشهد هدف التعادل للعين لكن الكرة مرّت من أمام المرمى الهلالي ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الهلال.
ويلعب الهلال مباراته المقبلة مع الدحيل القطري في الرياض (12 مارس) على ستاد جامعة الملك سعود.