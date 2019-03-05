الرئيسية رياضة سييرا: فخور باللاعبين والدوري الأهم.. والمولد: سييرا أفضل من بيلتش
أنحاء – سالم باجوبح
قال المدرب التشيلي سييرا عقب فوز فريقه بالخماسية في البطولة الآسيوية: “فخور بلاعبي #الاتحاد بالمستوى ونتيجة اللقاء الخمسة .. سعيد لما قدموه وأتمنى الأفضل في المباريات المقبلة.
وأضاف: لا بد أن أكون واقعي هذه ثاني مباراة لي مع الفريق وحققنا الفوز فيها.. لكن ما يهمني اللقاءات المقبلة في الدوري انطلاقاً من لقاء الفيحاء، افتقد جمهور الاتحاد وكنت اتمنى يستمتعوا معنا بالمستوى والأهداف.. وأعدهم بأن الفريق سيكون أفضل المباريات المقبلة انطلاقاً من لقاء الفيحاء”.
وتابع: “لدي 3 منافسات بالوقت الحالي مع الاتحاد وقد أعطيت الدوري الشيء الأول بتحسين المركز بالترتيب.. وبعدها كأس الملك و الآسيوية.. وأمتلك لاعبين مميزين”.
كما لفت إلى أن فرحة الفوز على الريان ستنتهي مع طلوع صباح الغد.. وبعدها سنيتم التركيز على لقاء الفيحاء الجمعة المقبلة بالدوري.
وفي سياق متصل قال فهد المولد لاعب الإتحاد: “غير صحيح ما يتردد بأننا نلعب تحت الضغط بحضور جمهور الاتحاد بالعكس نستمتع ونستمد قوتنا من جمهورنا، الذي اختلف اليوم طريقة المدرب ” سييرا ” عن المدرب ” بيليتش ” بالهجوم وهذا ما ساهم بالفوز .. وكلا المدربان مميزان”.