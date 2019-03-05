في تجربة فرضية.. التماس كهربائي يخلي 36 مريضًا في نفسية الطائف | صور

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بمستشفى الصحة النفسية تجربة فرضية لحادث حريق وهمي ناتج عن التماس كهربائي في احد اجنحة التنويم أدى إلى إصابة 7 حالات.
هذا وقد تم إخلاء موقع الحادثة على الفور ونقل الحالات المصابة إلى منطقة التجمع والفرز الآمنة ومن ثم باشرت الفرق االإسعافية فرز الحالات وتقديم الإسعافات اللازمة.
من جهته أشار مدير مستشفى الصحة النفسية الأخصائي اول الاستاذ / جمال بن عقاب الثقفي أن مثل هذه التجارب الفرضية تهدف إلى الوقوف على جاهزية المستشفى و الفرق الإسعافية والأمنية واستعدادها للتعامل مع الحوادث والكوارث التي قد تحدث – لا سمح الله.
وفي ختام الفرضية عقدت الأقسام المشاركة في الفرضية برNسة مدير المستشفى اجتماعا نوقش خلاله أهم الإيجابيات السلبيات في هذه الفرضية والعمل على تلافي السلبيات في التجارب القادمة .