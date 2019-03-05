وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.. وهذه التفاصيل

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر 10 وظائف تمريض لحديثي التخرج، و10 وظائف لذوي الخبرة، بمسمى: (أخصائي تمريض، وأخصائي تمريض أول).
واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
الوظائف:
1 – أخصائي تمريض (Nursing Specialist) (عدد 10 وظائف):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في التمريض (لا يشترط وجود خبرة سابقة).
2 – أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I) (عدد 10 وظائف):
– درجة الماجستير في أي مجال متعلق بالتمريض.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بتاريخ 2019/05/03م، من خلال الرابط التالي:
1 – أخصائي تمريض (Nursing Specialist): (اضغط هنا).
2 – أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I): (اضغط هنا).