“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة على الرياض.. وأمطار رعدية على الشرقية والحدود الشمالية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات بتعرّض أجزاء واسعة من منطقة الرياض إلى رياح مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الأربعاء)، وكذلك منطقتي الشرقية والحدود الشمالية لهطول أمطار رعدية. وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج والأفلاج وعفيف والأجزاء المجاورة لها ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى الثامنة من مساء اليوم. وبيّن أن منطقة الحدود الشمالية وخاصةً طريف وعرعر، وكذلك المنطقة الشرقية وتحديداً حفر الباطن والقيصومة والخفجي سيستمر فيها هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.