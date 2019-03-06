الأمير عمرو بن محمد الفيصل يدشن المقر الجديد لمركز شمال جدة القرآني

بتشريف وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود دشن مركز إشراف شمال جدة التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن المقر الجديد بحي الزهراء.
وافتتحت هذه المناسبة بتلاوة مباركة من كتاب الله ، بعدها ألقى أحد طلاب المركز قصيدة تحدثت عن فضل القرآن نالت استحسان الجميع ، وفي كلمته أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي برجال الأعمال المساهمين في إنشاء المقر الجديد ، فيما قدّم شكره لسمو الأمير على تشريفه هذه المناسبة ودعمه لأهل القرآن.
وبعد أن دشن افتتاح المقر الجديد تجول الأمير عمرو بن محمد الفيصل برفقة رئيس خيركم ومدير مركز إشراف الشمال الأستاذ هشام الجويهر في أقسام المركز، بعدها كرم سموه رجال الأعمال الذي ساهموا في بناء هذا الصرح القرآني.