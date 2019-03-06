الدوري السعودي يقترب من الهدف المئوي الخامس.. والأوكراني كوفال أكثر الحراس نظافة للشباك

الرئيسية رياضة الدوري السعودي يقترب من الهدف المئوي الخامس.. والأوكراني كوفال أكثر الحراس نظافة...
اقترب دوري كأس الأمير سلمان للمحترفين من تسجيل الهدف المئوي الخامس بعد مرور 22 جولة، خاض فيها 16 فريقاً 176 مواجهة، وسجل أكثر من 165 لاعباً، أهداف مباشرة أو غير مباشرة (خطأ في مرماهم) بمعدل 2.81 هدفا في كل مباراة، وذلك وفقاً لأرقام وإحصاءات موقع الدوري السعودي للمحترفين.
واهتزت شباك 31 حارساً تناوبوا على حماية عرين فرق الدوري في 22 جولة، إذ شهدت أندية الشباب، التعاون، الفتح، الفيصلي، والحزم وقوف خمسة حراس في مرمى فرقهم طوال المواجهات الماضية دون أي تغيير بواقع حارس لكل فريق، فيما شهدت تشكيلة فرق الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الرائد، والقادسية تولي حارسين لكل نادي في الجولات الماضية، فيما تناوب ثلاثة حراس لتمثيل فرق كل من أندية الاتفاق، الفيحاء، الاتحاد، وأحد.
ويعتبر الكاميروني لياندر توامبا مهاجم فريق التعاون، والفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم فريق الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، الثلاثي الوحيد الذي سجل في 10 فرق مختلفة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر تاومبا قائمة هدافي الدوري بـ 18 هدف، يليه جوميز بـ 17 هدف، ثم الثنائي عبدالرزاق حمد الله والسوري عمر السومه مهاجم الأهلي بـ 15 هدف، ثم الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب فريق الاتفاق بـ 14 هدف.
وسجل تاومبا أهدافه الـ 18 في فرق: الاتفاق (4 اهداف)، وثلاثة أهداف في مرمى كل من الباطن والفيحاء، وأحد (هدفين)، وهدف في كلا من: النصر، الفتح، الاتحاد، الحزم، الأهلي، والفيصلي، من بينها سجل هاتريك (مرتين) في شباك الاتفاق والفيحاء و5 ضربات جزاء، فيما سجل جوميز أهدافه الـ 17 في فرق: الباطن والفتح (3 أهداف)، الاتحاد، الرائد، والنصر (هدفين)، وهدف في كلا من: القادسية، الأهلي، الحزم، أحد، الرائد من بينها 4 ضربات جزاء.
أما المغربي حمد الله فتمكن من تسجيل أربعة أهداف في مرمى الرائد، وهدفين في الأهلي والاتحاد، وهدفا واحداً في كل من: الشباب، الفيحاء، القادسية، أحد، الهلال، الباطن، والتعاون، بينها سوبر هاترك في شباك الرائد من بينها 4 ضربات جزاء، في الوقت الذي سجل الثنائي عمر السومه وكريستيان جوانكا أهدافهم في 9 فرق في الدوري من بينها 4 ضربات جزاء للأول، وضربتين جزاء للثاني.
ويأتي محمد الصيعري مهاجم الحزم في صدارة الهدافين السعوديين برصيد 10 أهداف بمعدل 0.56 هدف في كل مباراة، فيما يتساوى الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال والمغربي نور الدين مرابط لاعب فريق النصر في صناعة الأهداف خلال الـ 22 جولة، حيث صنع كلا منهم 7 أهداف، وحل الرباعي البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي، عبد الرزاق حمد الله، عمر السومة، وهلدون راموس من الرأس الأخضر لاعب التعاون في المركز الثاني بصناعتهم 6 أهداف.
فيما يتصدر محمد البريك لاعب نادي الهلال قائمة الأكثر صناعة للأهداف من اللاعبين المحليين بصناعته لخمسة أهداف، يليه الثنائي ناصر الشمراني لاعب الشباب سابقاً والاتحاد حاليا، وخالد البركة لاعب الحزم بصناعتهم 4 أهداف.
وعلى مستوى حراسة المرمى يعتبر الأوكراني ماكسيم كوفال حارس مرمى الفتح أكثر حارس في المسابقة نجح في المحافظة على شباكه نظيفة في عدد مباريات الموسم الحالي بواقع عشرة مباريات، وجاء التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب في المركز الثاني بالمحافظة على شباكه في 9 مباريات رغم تلقي شباكه أهداف أقل، حيث تلقت شباك ماكسيم 25 هدفا في حين تلقت شباك بن مصطفى 14 هدف، فيما حل الأسترالي براد جونز حارس مرمى فريق النصر في المركز الثالث، بعد أن نجح في الخروج بشباك نظيفة في سبع لقاءات من أصل 18 مواجهة خاضها مع الفريق.