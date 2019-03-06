الصندوق الصناعي يعلن عن بدء التقديم لبرنامج “نُخب الائتمان” التدريبي

بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودي في استقبال المتقدمين إلى برنامج (نُخب الائتمان) بالتعاون مع مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد (Stanford Center for Professional Development) الرائدة عالميًا في التعليم والأبحاث، ووكالة “فيتش” (Fitch Learnings)، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم. ويُعدّ برنامج (نُخب) الائتمان الذي يندرج تحت مظلة برنامج “نُخب” لتنمية المواهب الوطنية، أحد برامج أكاديمية الصندوق الصناعي التي أطلقها ضمن استراتيجية الصندوق في برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا البرنامج امتدادًا تاريخيًا لخبرات طويلة تجاوزت 45 عامًا من التدريب والتأهيل المتخصص، وتخرج على إثرها الكثير من القيادين والمختصين الذين تولوا مناصب قيادية في الدولة وممن قدموا الدعم ليس للأنشطة والأعمال داخل الصندوق الصناعي لتحقيق أهدافه فحسب، بل والمساهمة في دعم القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام بخبراتهم المكتسبة.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى اكتشاف الاستثمار في طاقات شباب وشابات الوطن وتنمية مهاراتهم اللازمة لتقييم المشاريع والمخاطر الائتمانية التي يتوقع أن تؤثر على عملاء المؤسسات المالية. إلى جانب المساعدة في فهم الإطار التحليلي، والأدوات اللازمة لدراسة المقاييس النوعية والكمية، بالإضافة إلى مخاطر الأعمال الخارجية من الجوانب البيئية، والاستراتيجية، والإدارية.
وتتضمن مراحل البرنامج دورة تدريبية داخل الصندوق الصناعي، وتدريب عملي، ثم تدريب خارجي مكثف في وكالة “فيتش ” في لندن، ثم في “مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد” في الولايات المتحدة الأمريكية، وينتهي بمرحلة التدريب على رأس العمل.
يذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف حَمَلَة البكالوريوس من حديثي التخرج في تخصصات الهندسة والتعدين، وإدارة الأعمال، والصيدلة، والخدمات اللوجستية. حيث سيكون التقديم في الفترة من 5 مارس-5 أبريل، عبر الموقع الإلكتروني: nokhab.sidf.gov.sa