“العمل” تطرح مسودة “العمل المرن” للتوظيف بنظام الساعات.. وتدعو المهتمين لإبداء الرأي حولها

الرئيسية أنحاء الوطن “العمل” تطرح مسودة “العمل المرن” للتوظيف بنظام الساعات.. وتدعو المهتمين لإبداء الرأي...
طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة “تنظيم العمل المرن” للمواطنين عبر بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل، داعية المواطنين والمهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حولها.
وأعلنت الوزارة أن إبداء الرأي حول المسودة سيكون متاحاً حتى 19 مارس 2019، داعية المهتمين والمختصين للمشاركة في تطوير وتحسين مسودة تنظيم العمل المرن.
ويهدف “تنظيم العمل المرن” لتوظيف العامل السعودي لدى منشآت القطاع الخاص وفق نظام الساعات، لرفع مهارات القوى العاملة السعودية، وتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل، بهدف خفض الاعتماد على العمالة الوافدة.