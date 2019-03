فيديو | اختبارات بسيطة تمكنك من معرفة إذا كان الكوب الورقي الذي تشرب فيه ملائماً أم لا

ترمس،حافظة سوائل،زمزمية،ثلاجة

ايش ماتسمونها😌

هذي نصائح لكم عند وبعد اختيارها، بالتعاون مع @SASOGOV #تعرف#خذ_العلم

Tips before and after buying thermos jugs#ConsumerProtection pic.twitter.com/o0n9xozq56

— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) March 3, 2019