فيديو | اختبارات بسيطة تمكنك من معرفة إذا كان الكوب الورقي الذي تشرب فيه ملائماً أم لا

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدة إرشادات للمستهلكين لمعرفة مدى ملائمة الأكواب الورقية صحياً قبل استخدامها.
ونشرت المواصفات والمقاييس مقطع فيديو، تضمن عدداً من الاختبارات السهلة التي يمكن للمستخدم من خلالها معرفة إن كان المنتج جيداً أم رديئاً.
والاختبار الأول يسمى باختبار “القساوة” ويكون من خلال الضغط على الكوب باليد، وفي حال كان فيه قوة فإنه يكون جيداً، وفي حال كانت قساوته سيئة فإنه يعتبر سيئ الصناعة.
والشئ الثاني هو التأكد من وجود مسافة نحو 15 مللي أعلى الكوب بدون صبغيات، ونحو 10 مللي من الأسفل، حتى لا تنتقل هذه المادة الصبغية إلى الفم.
كما يمكن اختبار الكوب الورقي بوضع ماء ساخن فيه ثم ماء بارد، وفي حال تسرب الماء يعتبر المنتج سيئ الصنع يجب التخلص منه.
ترمس،حافظة سوائل،زمزمية،ثلاجة
ايش ماتسمونها😌
هذي نصائح لكم عند وبعد اختيارها، بالتعاون مع @SASOGOV #تعرف#خذ_العلم
Tips before and after buying thermos jugs#ConsumerProtection pic.twitter.com/o0n9xozq56
— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) March 3, 2019