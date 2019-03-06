فيديو | “الجمارك” تحبط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة إلى المملكة

حدودنا أمانةٌ .. يؤديها أبطال الجمارك كما يجب

ضبطيات الـ 10 أيام الماضية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأن البلد مستهدف، وأن جهود الجمارك تمنع بإذن الله شراً مستطيراً قد يلحق بشباب وفتيات المملكة، شكراً لرجالٍ نستأمنهم على حدودنا، على رأسهم قائدٌ يبذل المستحيل من أجل التطوير👮🏻👋🏻 pic.twitter.com/Ps4Go32e2e

— سامي الشيباني (@samy5400) March 5, 2019