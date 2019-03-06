فيديو | “الجمارك” تحبط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة إلى المملكة

تمكّن مسؤولو الجمارك السعودية في الأيام العشرة الماضية من إحباط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة، إلى داخل المملكة.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” للإعلامي سامي الشيباني، ضبط مئات الآلاف من زجاجات الخمر في منفذ البطحاء، خبأها المخربون داخل أحد خزاناتالمياه للتضليل، لكن تم اكتشافها.
وبيّن مقطع فيديو آخر نشره الشيباني، الكميات المضبوطة من الخمور والمخدرات في الأيام العشرة الماضية؛ حيث نقل رجال الجمارك كميات كبيرة منها؛ فيما حالت الجهود المبذولة لمواجهة تلك السموم دون دخولها إلى البلاد.
حدودنا أمانةٌ .. يؤديها أبطال الجمارك كما يجب
ضبطيات الـ 10 أيام الماضية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأن البلد مستهدف، وأن جهود الجمارك تمنع بإذن الله شراً مستطيراً قد يلحق بشباب وفتيات المملكة، شكراً لرجالٍ نستأمنهم على حدودنا، على رأسهم قائدٌ يبذل المستحيل من أجل التطوير👮🏻👋🏻 pic.twitter.com/Ps4Go32e2e
— سامي الشيباني (@samy5400) March 5, 2019