الرئيسية رياضة فيديو |وفاة لاعب جابوني داخل الملعب بعد احتفاله بهدف لفريقه
تـوفى لاعب جابوني خلال إحدى مباريات كرة القدم بالدوري المحلي بعد دقائق من احتفاله بهدف أحد زملائه بالفريق.
وتعرّض لاعب نادي أكاندا الجابوني هيرمان تسينغا (30 عاماً) خلال مباراة فريقه أمام ميسيل في الدوري الجابوني إلى أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.
وسقط تسينغا بشكل مفاجئ في الدقيقة 23 من مباراة المجموعة الأولى للدوري المحلي، قبل أن يخضع اللاعب لمحاولة إنعاش قلب من قِبل طبيب الفريق على أرض الملعب.
وسارعت سيارة إسعاف لا يتوفر بها جهاز تنظيم ضربات القلب أو قناع أكسجين إلى نقل اللاعب إلى مستشفى أويندو، ليتم بعدها الإعلان عن وفـاته رسمياً.