“لينوفو” تطلق أجهزة لاب توب جديدة من سلسلة IdeaPad

أطلقت شركة لينوفو الصينية ثلاثة موديلات جديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب IdeaPad، والموديلان S340 و S540 عبارة عن أجهزة لاب توب تقليدية بشاشة قياس 14 و15.6 بوصة، أما الثالث IdeaPad C340، فهو عبارة جهاز لاب توب قابل للتحويل من فئة 2 في 1 على غرار موديلات لينوفو Yoga.