مصادر: 701 قضية مرورية لسائقات منذ مطلع العام الحالي

كشفت مصادر مطلعة، عن استقبال المحاكم المرورية بمناطق المملكة 701 قضية مرورية لسائقات خلال العام الحالي، أي خلال 180 يوماً، وذلك من بين 8772 قضية مرورية منذ بداية 1440.
وأوضحت المصادر، أن القضايا التي كان أحد طرفيها سائقات تسببن في ارتكاب حوادث نتج عنها أضرار، وتمت إحالتهن إلى المحاكم للاعتراض من قِبل الأطراف المتضررة في تلك الحوادث، وعدم قبول السائقات بنسبة التعويض المقدرة للمتضرر.
وذكرت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن عدد القضايا المرورية للسيدات تمثل نسبة 8%، لافتة إلى أن القضايا المرورية ضد النساء تعود لعدة أسباب من بينها عدم تمكنهن من القيادة الصحيحة، وتأخر بعضهن في الحصول على رخصة نتيجة الازدحام لدى مدارس تعليم القيادة.
وأشارت إلى أن الحوادث التي ارتكبتها النساء تكون إما بسبب ارتطام بمركبات أخرى من الخلف، أو بأعمدة إنارة، أو جدار حاجز أو أرصفة الشوارع، وبينت أن مخالفة قطعُ إشارة المرور قد تتسبب بإيقاف السائقة 3 أيام، وهي من المخالفات التي لايمكن التغاضي عنها.