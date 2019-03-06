ملاحقة مهرب بعسير تنتهي بحـادث لدورية “المجاهدين”.. وإصابة جنديين

تعرض فردان من منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، إلى حـادث في عقبة الجوة بمحافظة سراة عبيدة خلال ملاحقتهما لأحد المهربين.
ونتج عن الحـادث إصابة الجنديين – العريف مانع بن عبدالله الحبابي، والمجاهد سعيد بن مفرح الحياني – بإصابات متوسطة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى عسير المركزي لتلقي العلاج اللازم.
من جهته، زار مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، العميد خالد بن عبد الله القحطاني، الجنديين في المستشفى، ناقلاً لهما تحيات أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، ومدير عام الإدارة العامة للمجاهدين.