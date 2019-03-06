وزير الصحة يدعم أول عمليتين لتغيير الصمام بالمنظار بقلب مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة

الرئيسية أنحاء الوطن وزير الصحة يدعم أول عمليتين لتغيير الصمام بالمنظار بقلب مجمع الملك عبدالله...
نجح مركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إجراء أول عمليتين لتغيير الصمام الميترالي بالمنظار دون فتح الصدر لمريضتين، والتي لقيت دعماً مباشراً من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .
حيث أجرى فريق طبي بمركز القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة استشاري جراحة القلب الدكتور عادل طاش و الاستشاري الدكتور فواز ألطف عمليتين لمريضتين في العقد الثالث من العمر كانتا يشتكين من فشل في الصمام الميترالي بسبب الحمى الروماتيزميه، وعانتا المريضتين سنوات طويلة من صعوبة في التنفس، وبعد أن أجري لهما الفحوصات الطبية اللازمة منها الأشعة الصوتية تبين وجود ارتجاع شديد في الصمام الميترالي لكلتا المريضتين.
وأوضح الفريق الطبي أن إجراء العمليتين كانت بواسطة فتحه صغيره لا تتجاوز 5 سنتمتر بالجانب الأيمن من الصدر بمساعده المنظار تمكن من خلالها الفريق الطبي بعد توفيق الله من إجراء تغيير الصمام الميترالي بنجاح للمريضتين ولله الحمد و الذي مكّن المريضتين من استعادة نقاهتهما بوقت وجيز ليغادرا المجمع الطبي بصحة جيدة ، معتبراً تلك العمليتين من العمليات الدقيقة النادر إجرائها في مستشفيات وزارة الصحة و مراكز القلب السعودية.
من جهته يأمل المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي و مستشفى الولادة التخصصي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي أن يسهم هذا الإنجاز الطبي الذي جاء بدعم مباشر من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تشجيع مراكز و أقسام أمراض و جراحات القلب بمستشفيات وزارة الصحة على استخدام المنظار لإجراء مثل هذه العمليات ليعم نفعها بإذن الله شريحة أوسع من مرضى القلب ، كما أعرب عن شكره و تقديره للفريق الطبي بمركز القلب بمواصلتهم لتحقيق الإنجازات الطبية والنجاحات سعياً في الوصول بمركز القلب بالمجمع الطبي للعالمية متمنياً للمريضتين دوام الصحة.