أعلنت شركة هواوي السعودية خلال ملتقى عالم الهاتف النقال الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية عن إصدار أول منتجاتها من الفئة الرائدة للحواسيب النقالة الفائقة، وهو الحاسوب HUAWEI MateBook 13. يمتاز الحاسوب الجديد بخفة وزنه وتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة من مقاس 13 بوصة، وأصبح متاحا في السوق السعودي لطلبات الشراء المسبق بدءا من 6 مارس ليقدم مجموعة من المزايا الفريدة ويتيح للمستخدمين الوصول إلى مستوى جديد من الإنتاجية. يمتاز الحاسوب الجديد بشاشة العرض الكامل وتصميمه فائق النحافة ووزنه الخفيف بالإضافة إلى المشاركة الذكية للبيانات لاسلكيًا من خلال ميزة OneHop، ويقدم أيضًا أداء فائقاً ومتانة كبيرة وتصميماً أنيقًا.
على الرغم من النمو المستمر لسوق الحواسيب النقالة، لكن الحواسيب الجديد فائقة النحافة التي تسمى نوت بوك انتشرت بصورة كبيرة أيضاً. ويمتاز الحاسوب الجديد بشاشة كبيرة بمقاس 13 بوصة ونسبة الشاشة إلى الجسم الكبيرة وتصميم أنيق وعرض عالي الدقة ووحدة معالجة رسوميات منفصلة وحساس للبصمة عالي الأداء. وبهذه الميزات الإبداعية لم تخيب شركة هواوي ظن عملاءها، وكان حضور الشركة ناجحاً في ملتقى عالم الهاتف النقال هذا العام. إذ حصدت الشركة جوائز عديدة تقديرًا لمساهمتها المستمرة في التقنيات والابتكارات الجديدة، مثل جائزة أفضل جهاز اتصال محمول وجائزة أفضل هاتف ذكي لهاتف HUAWEI Mate 20 Pro وجائزة أفضل منتج في المؤتمر.
ويعد جهاز HUAWEI MateBook 13 أحدث جهاز في سلسلة حواسيب نوت بوك، ويستهدف فئة الشباب الذين يريدون منتجًا يجمع بين التصميم الأنيق والابتكار، مثل الخريجين والمسؤولين الشباب الذين يحتاجون إلى السرعة في إنجاز أعمالهم. ويعيد الجهاز تعريف معايير الشاشات والأداء والربط البيني من خلال الشاشة الجديدة. ويدعم الجهاز الجديد الاتصال الذكي بين الأجهزة الذكية والحواسيب، ما يعيد تعريف التفاعل بين الأجهزة واتصالها ببعضها.
صدق ما تراه
يتمتع الحاسوب الجديد بشاشة عرض كامل 3:2 تتضمن خيار اللمس من 10 نقاط بدقة، ما يوفر تجربة غامرة. وتبلغ نسبة الشاشة 88% من الجسم، ويمتاز بتصميمه النحيف إذ لا تزيد ثخانته عن 4.4 ملليمتر ما يوفر مساحة أكبر للرسومات الساطعة والغنية والحية لإثارة خيالك.
الجسم والروح
يمتاز الحاسوب الجديد بتصميمه النحيف وخفة وزنه، إذ يزن 1.3 كيلوجرام، ما يجعله مناسبًا للمستخدمين الشباب والذين يرغبون دائمًا في البقاء متصلين بشبكة الإنترنت بدون التفريط في الأناقة. وصمم إطاره المعدني الرفيع بطول 14.9 ملليمتر بدقة متناهية مع قطع من الألماس في كل زاوية، ما يمنحه مظهرًا وملمسًا عصريين للغاية. إنه جهاز أنيق وقوي.
المشاركة الذكية بواسطة OneHop
يمتاز HUAWEI MateBook 13 بالقدرة على نقل ملفات الفيديو والصور عبر الاتصال قريب المدى (NFC) بنقرة واحدة من الهاتف إلى الحاسوب. ورفع 500 صورة * خلال دقيقة و1 جيجابايت من الفيديو خلال 35 ثانية *. وإن تضمنت صورك نصاً، يستطيع الحاسوب استخراج الكلمات من الصورة لسهولة تحريرها. ويمتاز أيضاً بمراوح متطورة توفر تبريدا فعّالاً ما يحافظ على برودة الحاسوب خلال تنفيذه عمليات معقدة. بالإضافة إلى القدرة على التقاط صور للشاشة بتحريك ثلاثة أصابع. ويحل ذلك مشكلة نقل البيانات بين الحواسيب والهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد، إذ يمتاز الحاسوب بتقنية OneHop لنقل الملفات.
واعتمد تصميم الحاسوب الجديد على تفضيلات المستخدمين الذين يريدون أجهزة سهلة الحمل. وتقدم هواوي منتجات عالية الجودة وموثوقة لمستخدميها. وسيعزز الحاسوب الجديد من هذه السمعة بين المستخدمين.
السعر والتوفر في الأسواق
يوجد 3 إصدارات من HUAWEI MateBook 13، أحدهم يتضمّن المعالج Intel Core i7-8565U من الجيل الثامن وذاكرة بسعة 512 جيجابايت ومعالج الرسوميات NVIDIA GeForce MX150 (2GB) وشاشة تعمل باللمس وهو بلون رمادي ويبلغ سعره 4999 ريال سعودي، والآخر يتضمّن المعالج Intel Core i7-8565U من الجيل الثامن وذاكرة بسعة 512 جيجابايت وهو بلون رمادي ويبلغ سعره 3999 ريال سعودي، والثالث يتضمن المعالج Intel Core i5 8265U وذاكرة بسعة 256 جيجابايت وهو بلون فضي ويبلغ سعره 2999 ريال سعودي. والأخيران يتضمنان معالج الرسوميات Intel UHD Graphics 620 وميزة الشحن السريع، وميكروفونين ومكبري صوت + دولبي أتموس وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت وضماناً لمدة 24 شهراً.
وقد بدأت طلبات الشراء المسبقة لحاسوب HUAWEI MateBook 13 في المملكة العربية السعودية يوم 6 مارس وسيصبح متاحًا في متاجر هواوي وعددا من متاجر التجزئة بدءًا من 14 مارس.