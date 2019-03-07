الرئيسية أنحاء الوطن الإنتربول السعودي يعقد عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية
أعلن الإنتربول السعودي، اليوم الأربعاء، عقده للعديد من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية خلال الفترة من 17 / 3 / 1440هـ إلى 4 / 4 / 1440هـ، بالتعاون مع القطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمملكة.
وتأتي هذه الدورات التدريبية لتعريف المتدربين على أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من خدمات وقواعد بيانات المنظمة الدولية للإنتربول والدور الأمني الذي يقوم به الإنتربول السعودي في ذلك.
ويحرص الإنتربول السعودي على تفعيل دور قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة من خلال البوابة الإلكترونية للإنتربول السعودي SIIS.