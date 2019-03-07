الرئيسية الشركات “السعودية للكهرباء” تستعرض مع مقاوليها فرص خفض تكاليف مشاريع الجهد العالي
نظمت الشركة السعودية للكهرباء في المركز الرئيس بالدمام اليوم، ورشة عمل تعريفية للمقاولين المؤهلين لمشاريع محطات الجهد العالي، بحضور نائب الرئيس لنشاط الهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، ومشاركة أعضاء فريق المشروع، وعدد كبير من المقاولين المؤهلين لمشاريع الجهد العالي.
وتعقد الورشة ضمن توصيات فريق العمل المعني بتقنين متطلبات محطات الجهد العالي، تماشيا مع رؤية الشركة لرفع كفاءة المشاريع، وتخفيض تكاليفها الرأسمالية للوصول إلى المؤشرات العالمية في هذا المجال، إذ بلغ عدد فرص التقنين المطروحة في الورشة ما يقارب من 60 فرصة مما يسهم في خفض تكاليف عقود إنشاء محطات الجهد العالي بنسبة كبيرة.