تعليم جازان ينظم ملتقى “اتجاهات حديثة في تعليم اللغة الانجليزية وتعلمها”

يرعى محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي ومدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس غداً الأربعاء فعاليات ملتقى اللغة الإنجليزية تحت شعار “اتجاهات حديثة في تعليمها وتعلمها” الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ويستضيفه مكتب التعليم بمحافظة جزر فرسان في الفترة من ٢٩ – ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ ، وذلك بقاعة الصالات الذهبية بمنطقة جازان.
وأكد “الاحوس” أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات التي تواجه معلمي اللغة الإنجليزية وطرح الحلول المناسبة لتجويد عملية تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في المدارس، مضيفاً أن الملتقى يأتي امتداداً للملتقيات التي نفذت في مكاتب التعليم بالمنطقة في عدد من التخصصات لتطوير أداء المعلمين والمعلمات ودعم النمو المهني لهم وتعميم التجارب الناجحة ، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه.
بدوره قال مدير مكتب تعليم فرسان الأستاذ عبدالله نسيب أن الملتقى سيعرض أكثر من 12 ورقة عمل يلقيها عدد من المتخصصين كالدكتور علي العريشي عضو مجلس الشورى ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للإشراف بالوزارة ونخبة من أساتذة جامعة جازان والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ، وتتنوع موضوعاتها بين التخصصية العلمية وطرق التدريس، مقدماً شكره للمدير العام على دعمه لاستضافة مكتب فرسان للملتقى.