صور | تنفيذ المرحلة الثالثة من تدريبات تمرين درع الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثالثة من تدريبات “تمرين درع الجزيرة المشترك 10” والتي تتضمّن عمليات برية وعمليات جوية وعمليات بحرية وعمليات خاصة بالذخيرة الحية، تمهيداً للمرحلة الرابعة والأخيرة “مرحلة العرض”.
ويأتي التمرين بمشاركة قوات مشتركة من القوات المسلحة السعودية والقوات الخليجية “برية، وبحرية، وجوية، وقوات الدفاع الجوي”، إضافةً إلى قوات أمنية وعسكرية من وزارتي الحرس الوطني والداخلية ممثلة بقوات حرس الحدود.
وشملت عمليات التمرين بالذخيرة الحيـّة؛ عمليات: تطهير من ضربات كيميائية وضرب منصات صواريخ للقوات الجوية، وعمليات السفن البحرية والدفاع الساحلي، وعمليات اقتحام وتطهير قرى للقوات الخاصة، وعمليات إسناد جوي للقوات السطحية.