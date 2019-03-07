فيديو | الوليد بن طلال: معظم قراراتي الخاصة أتخذها أثناء تواجدي في البر وخلال ممارسة المشي

بواسطة
Editor 1
-

كشف الأمير الوليد بن طلال أن غالبية قراراته المهمة يتخذها أثناء المشي في البر، داعياً كل المواطنين والمواطنات إلى ممارسة الرياضة سواء المشي أو السباحة أو غيرهما.

وقال الأمير الوليد بن طلال في مقطع فيديو صوّره الكاتب أحمد العرفج، إن علاقته مع المشي بدأت منذ أكثر من 50 سنة، مضيفاً: “أمشي يومياً ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل أو على الدراجة الهوائية”.

وتابع: “أهم شيء لدي هو المشي في البر، في عطلة نهاية الأسبوع أمشي على الأقل ساعتين إلى 3 ساعات، ومعظم إن لم تكن كل قراراتي الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارستي رياضة المشي”، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here