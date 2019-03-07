فيديو | برنامج “ياهلا بالعرفج” ينقل رسائل المغردين إلى وزير العدل

أكد عامل المعرفة “أحمد العرفج” أن من أبرز مطالب الناس من “وزير العدل” هو النظر في “إيقاف الخدمات”، وإحداث آلية جديدة في نظام الورثة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج “ياهلا بالعرفج” مساء أمس الأربعاء، وذلك عبر فضائية “روتانا خليجية”، من تقديم الزميل “مفرح الشقيقي”.
في البداية أشار “العرفج” إلى أن “المياه” تعاني أكثر من مشكلة تنظيمية، ومشتتة بين عدة جهات، ومولود تائه لا يعرف له أبا، وهذا هو العمود الفقري لمشكلة المياه في المملكة.
وفي فقرة “المشي مع العرفج” فقد استعرض البرنامج مقطعًا مسجلاً مع الأمير “الوليد بن طلال”، الذي أكد أن كل قراراته الهامة تتم في البر أثناء المشي، وأن “جامعة روتانا” خَرّجت قيادات تخدم الوطن.
كما أوضح عامل المعرفة إلى أن “النصر” يحسسك بالمظلومية داخل الملعب وخارجه، أما بقية الأندية فهي تشعر بالمظلومية خارج الملعب، وداخل الملعب لها شغل آخر.
أما في فقرة “مزاين الكتب” فقد استعرض “العرفج” كتاب “تاريخ أزياء الشعوب” للكاتبة الدكتورة “ثريا نصر”.