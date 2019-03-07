لنفتخر بهن في يوم المرأة العالمي

لايخفى على الجميع بأن المرأة جزء من كيان المُجتمع ،بل تتعدّى ذلك لتكون الأهمّ بين كل شيء، وقد شغلتْ المرأة عبر العصور أدواراً مهمّةً، جعلتها تتبوء مكانة لقد خلقَ اللهُ تعالى الجنسين؛ الذكر والأنثى ليُكمل كلٌّ منهما الآخر، حيثُ وفّر لهما كلّ الأدوات والأساليب الممكنة لإنماء الحياة ونهضتها على الأرض،فجاء
اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة حيث يحتفل العالم بالمرأة في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم وتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في أوائل القرن العشرين، حيث جاءت فكرته نتيجة النمو السكاني، والتوسع الكبير والاضطرابات التي شهدها العالم الصناعي، وظهور أيديولوجيات راديكالية ساهمت في إبراز دور المرأة في المجتمعات، لذا، فيوم المرأة العالمي هو يوم للاحتفال العالمي، ودعوة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين حقيقة لابد أن نعرف أن للمرأة في الاسلام مكانة كبيرة جعلت العالم يتعجب من تلك المكانة وصلت بفعل ثقافتها وعلمها وحرص الدين الحنيف على اعلاء شأنها نعم هذا ليس يوم فقط بل هو أيام تمتد إلى ما لانهاية نحتاج فعلا لأفعال تُترجم وليس شعارات وأقوال المرأة عنصر اساسي في المجتمع والمكون الرئيسي له لذا لابد من تعريف الأجيال بدور المرأة ومكانتها والفخر بها بكل الميادين لذا لابد من تركيز الحوار في البرامج والمؤتمرات على دور المرأة وما حققته في المجتمع من ابتكارات، وريادة في العديد من المجالات، والمطالبة بمعرفة أهمية منحها للتعليم، وتكافؤ فرص العمل مع الرجل. مشاركة الطلاب في بعض المدارس، والمراكز التعليمية، والجامعات في دروس أو نقاشات تدور حول أهمية المرأة في المجتمع وتأثيرها والقضايا التي تؤثر عليها.
وهنا نداء إلى الإعلام وإلى جميع القطاعات للتذكير بدور المرأة بالمجتمع ومكانتها وليعرف الأجيال ذلك .لذا نلاحظ انه قد أنيط بالمرأة العديد من المهام، والأدوار الفعالة التي لا تستقيم الحياة دونها. أول هذه الأدوار وأكثرها أهمية هو التربية، وتقديم الرعاية العاطفية لكلّ من حولها، خاصة لأبنائها، فالمرأة هي الأم التي يحتاج إليها أبناؤها لاكتساب التربية الحسنة، وتعلُّم المهارات الأساسية، فحق لنا الفخر بها ،أن ما نشاهده الآن في مملكتنا والجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في سبيل تمكين المرأة في كل المجالات وظهر ذلك جليآ في القرار التاريخي الذي إصدره الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 من سبتمبر 2017 أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”وغير ذلك الكثير والكثير حيثُ أصبحت شريكة مهمة في تنمية الوطن في مجالات متعددة ، فهي في المجالس البلدية ،وفي مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية، وهي مشاركة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وهي ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وترؤسها في مناصب متعددة وآخرها تقليدها منصب سفيرة لأكبر دولة في العالم ألا يحق لنا الفخر !كل ذلك جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي الذي يأتي إيمانًا من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن.وتحقيق الرقي والرفعة لهذا الوطن .واصبحت في كل اتجاه وفي كل مكان صرحآ شامخآ يُفتخر به .حقيقة هي المرأة الجديرة بكل الكلمات والمعاني نعم لتفتخر ايها السعودي بأمك واختك وزوجتك وابنتك وعمتك وخالتك وبنات وطنك ولنكن عونآ لهن في تحقيق النمو والرقي ولنضع ايدينا مع بعض ولننهض ببلادنا ونقول ،نعم للسعودية