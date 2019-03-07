ليالي الشتاء القاسية

حين يمتد ليل الشتاء القاسي لساعات طويله وسط موجات من البرد وصخب الهواء وكوابيس الليل المظلم. فيكون حينها كل همك كيف تتدفى وكيف تبعد احساس البرد عنك فتبدا استنفارات شديده حيث تشعل النار وتدفى الماء وتغلق النوافذ والابواب وتحضر ملابس ذات الصوف الخشن لعلها تدفي جسدك بها.
هذا حال اصحاب الطبقه المتوسطه او اقلها ومعاناتهم في الشتاء كيف اذا بمن تكون بيتهم هي المخيمات. وعلم الله كيف يكون حال هذا المخيم اما ان تكون بيوت من الالمنيوم او الخيم او غيرها من ابسط الاشياء. ولك ان تتخيل كيف يكون الشتاء ع خيمه او ع بيت الالمنيوم كيف حينها يشعرون بهبه الريح قبل ان تهب وبرد الشتاء قبل ان يحضر ولكن الحمدلله انهم ع قيد الحياه بعد لم ينتهى الامر بهم فيموتوا جراء كوارث الطبيعه او كوارث الانسان.
انت ايها الانسان يامن خلقت من الرحمه اين الرحمه فيك اين ولت. حقيقه نحن نعيش ع هذه الارض وكانهم ليسوا موجودين فيها كاننا نعيش في طرف لاطرف اخر له.
كيف تكون انسان وانت مجرد من الانسانيه حين ترا كل يوم صرعى وقتلى من البرد وانت تحت بطانيتك الفرو تردد كلمات المواساه في الحقيقه هم لايكفيهم فقط قلبك الرحيم وكلماتك الحانيه بل يحتاجون تبارعاتك وكلماتك وتعاطفك والاحساس بهم عاملهم كانسان مبتلى مصاب في وطنه كان من الممكن ان تكون انت او هو او ايا واحد منا مكانه لولا لطف الله.
فلينشى كل منا حملته الخاصه في منزله وليبدا بنفسه ولنكن عونا وسندنا لبعضنا في اصعب الظروف فلا ندري الغد ماذا يحمل.